«Аризоне» запретят размещать свой логотип в круге вбрасывания на временной арене

В ближайшем будущем «Аризона Койотс» будет проводить домашние матчи НХЛ в Университете штата Аризона. Участник НХЛ будет проводить 41 игру в год на хоккейной арене колледжа как минимум несколько сезонов, сообщает For The Win.



Во вторник в отчёте The Athletic был изложен пункт о «хорошем поведении» для «Койотс» и владельца Алекса Меруэло. В упомянутом пункте, если клуб станет частью публичного скандала или сделает что-нибудь неподобающее, что плохо отразится на бренде Университета, школа сможет отказаться от сделки.



В отчёте также говорится, что всё, что нарушает «общепринятые принципы общественной морали, неспособность вести свои деловые дела с высокой степенью добросовестности и честности и / или неспособность действовать как хороший корпоративный гражданин» будет причиной расторжения соглашения.



У «Аризоны» была история не благоприятная репутация из-за экономии на арендной плате арены в Глиндейле, а также сознательный драфта игрока, который признался в расовом насилии над товарищем по команде. «Аризона» в конце концов вернула себе этот выбор и лишилась его из-за негативной реакции хоккейного мира в целом.



Также следует отметить в этом отчете, что «Койотс» даже не смогут использовать свой логотип в центральном круге на арене штата Аризона! Реклама на льду станет источником дохода для Университета штата Аризона, и клубу не разрешается изменять внешний вид поверхности льда, включая логотип штата Аризона в центре льда, во время трансляций, чтобы защитить постоянных рекламодателей ASU.



«Аризона» может временно изменять брендинг на кубе арены, команда также должна будет получить одобрение на любую рекламу алкоголя или пива, кроме того она ограничена в выборе спонсоров, с которыми они может сотрудничать.