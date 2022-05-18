Подколзин: на вечеринке новичков сказал русский тост на английском. Вроде всем понравилось

Нападающий «Ванкувер Кэнакс» Василий Подколзин рассказал о вечеринке новичков.
«Состоялась ли у нас вечеринка новичков? Да. Нас было четверо. Я, Хегландер и два пацана, у которых не было вечеринки, но они уже постарше. Мы играли в Вашингтоне, у нас был день отдыха перед матчем в Нэшвилле.
Это столица кантри-музыки. Мы всей командой пошли в ресторан, Хегландер пытался спеть песню, а я сказал русский тост на английском. Вроде всем понравилось. Прикольно посидели, я кайфанул.
Сколько денег пришлось отдать? Мы скидывались по пять тысяч долларов, может, чуть-чуть больше. Нам повезло, что нас было четверо», – сказал цитирует Подколзина Sport24.
В прошедшем сезоне Подколзин провёл 79 матчей в регулярном чемпионате и набрал 26 очков: забросил 14 шайб и отдал 12 результативных передач. Это его первый сезон в НХЛ.
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