Лидера сборной Чехии отцепили из состава на ЧМ-2022. Он мог курить с другим хоккеистом

Сборная Чехии отцепила из состава на чемпионат мира — 2022, проходящий в Финляндии, 27-летнего нападающего Доминика Симона, сообщает Hockey Sverige. В команде не ответили напрямую, с чем связан отказ от услуг лидера чешской сборной.
«Поскольку это очень деликатный личный вопрос, а мы уважаем честность Доминика, пожалуйста, поймите, что мы не будем больше комментировать этот вопрос», — заявил генеральный менеджер сборной Чехии Петр Недвед.
Издание отмечает, что предполагаемой причиной отказа от услуг нападающего стало курение вместе с другим хоккеистом команды — 24-летним защитником Филипом Гронеком.
Отметим, что после трёх матчей чемпионата мира сборная Чехии одержала лишь одну победу — над Великобританией (5:1), а затем потерпела два поражения — от Швеции (3:5) и Австрии (1:2 Б).
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