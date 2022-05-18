«Видимо, насмотрелся Макдэвида!» Аналитик ESPN — об игре Кучерова

Бывший нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг», ныне работающий аналитиком на ESPN, Доминик Мур высказался о российском форварде команды Никите Кучерове и его игре в первом матче четвертьфинальной стадии Кубка Стэнли с «Флоридой Пантерз».
«Он просто летал в этом матче. Я давно не видел его на таком уровне. У него, казалось, просто была сила в ногах. Он всегда ловок, но редко так ускоряется. Видимо, насмотрелся Макдэвида в свои выходные!» — приводит слова Мура The Athletic.
В Санрайзе (США) на стадионе «Эф-Эл-Эй Лайв-Арена» состоялся первый матч серии полуфинала плей-офф Восточной конференции НХЛ, в котором «Флорида Пантерз» принимала «Тампа-Бэй Лайтнинг». Встреча завершилась волевой победой гостей со счётом 4:1, благодаря чему они повели в серии – 1-0.
28-летний российский форвард «Тампы» Никита Кучеров заработал уже 10 (3+7) очков за результативность в нынешнем плей-офф.
Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ. Права на видео принадлежат Национальной хоккейной лиге.
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