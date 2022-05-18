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Швейцария в матче со Словакией одержала 4-ю победу подряд на ЧМ-2022 и возглавила группу А

Швейцария в матче со Словакией одержала 4-ю победу подряд на ЧМ-2022 и возглавила группу А
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В Тампере (Финляндия) на стадионе «Нокиа-Арена» завершился матч очередного дня чемпионата мира по хоккею 2022 года, в котором сыграли сборные Швейцарии и Словакии. Встреча закончилась победой швейцарской команды со счётом 5:3 (1:1, 2:1, 2:1).

ЧМ-2022. Группа A
18 мая 2022, среда. 20:20 МСК
Швейцария
Окончен
5 : 3
Словакия
1:0 Мальгин (Зутер) – 00:52 (4x5)   1:1 Роман (Лантоши, Лишка) – 10:33 (5x5)   2:1 Эгли (Шерве, Берчи) – 23:56 (5x5)   2:2 Слафковски (Криштоф, Татар) – 25:32 (5x5)   3:2 Майер (Зутер) – 32:59 (4x4)   4:2 Хишир (Марти) – 45:44 (5x5)   4:3 Такач (Сикора, Грман) – 49:07 (5x5)   5:3 Херцог (Мальгин, Зутер) – 59:36 (en)

На первой минуте встречи Денис Мальгин с передачи Пиуса Зутера забросил шайбу в меньшинстве и вывел швейцарцев вперёд. На 11-й минуте Милош Роман сравнял счёт. На 23-й минуте Доминик Эгли во второй раз поразил ворота словаков, тем не менее через полторы минуты Юрай Слафковски вновь восстановил равенство — 2:2. На 33-й минуте Тимо Майер с передачи Пиуса Зутера в третий раз вывел швейцарцев вперёд, а на 46-й минуте Нико Хишир после паса Кристиана Марти забросил четвёртую шайбу. На 50-й минуте Самуэль Такач отыграл один гол. Точку в матче на 60-й минуте поставил Фабрис Херцог.

Посмотреть видео можно на официальном YouTube-канале ИИХФ. Права на видео принадлежат The International Ice Hockey Federation.

Напомним, чемпионат мира стартовал 13 мая в Хельсинки и Тампере. Он продлится до 29 мая 2022 года. В следующем матче Словакия 20 мая сыграет с Казахстаном. Швейцария 21 мая встретится с Канадой.

Турнирная таблица ЧМ-2022
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