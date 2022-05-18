Швейцария в матче со Словакией одержала 4-ю победу подряд на ЧМ-2022 и возглавила группу А

В Тампере (Финляндия) на стадионе «Нокиа-Арена» завершился матч очередного дня чемпионата мира по хоккею 2022 года, в котором сыграли сборные Швейцарии и Словакии. Встреча закончилась победой швейцарской команды со счётом 5:3 (1:1, 2:1, 2:1).
На первой минуте встречи Денис Мальгин с передачи Пиуса Зутера забросил шайбу в меньшинстве и вывел швейцарцев вперёд. На 11-й минуте Милош Роман сравнял счёт. На 23-й минуте Доминик Эгли во второй раз поразил ворота словаков, тем не менее через полторы минуты Юрай Слафковски вновь восстановил равенство — 2:2. На 33-й минуте Тимо Майер с передачи Пиуса Зутера в третий раз вывел швейцарцев вперёд, а на 46-й минуте Нико Хишир после паса Кристиана Марти забросил четвёртую шайбу. На 50-й минуте Самуэль Такач отыграл один гол. Точку в матче на 60-й минуте поставил Фабрис Херцог.
Посмотреть видео можно на официальном YouTube-канале ИИХФ. Права на видео принадлежат The International Ice Hockey Federation.
Напомним, чемпионат мира стартовал 13 мая в Хельсинки и Тампере. Он продлится до 29 мая 2022 года. В следующем матче Словакия 20 мая сыграет с Казахстаном. Швейцария 21 мая встретится с Канадой.
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