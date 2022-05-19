Реакция Игоря Шестёркина на пропущенный гол в овертайме матча с «Каролиной»

Российский голкипер «Нью-Йорк Рейнджерс» Игорь Шестёркин остался расстроен пропущенной шайбой в овертайме первого матча второго раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги, с «Каролиной Харрикейнз».

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Напомним, встреча прошла в Роли на стадионе «Пи-Эн-Си-Арена» и завершилась победой хозяев в овертайме со счётом 2:1.

В составе «Каролины» отличились Себастьян Ахо и Иэн Коул. Российский нападающий Андрей Свечников не отметился результативными действиями.

За «Рейнджерс» забил Филип Хитил. Российский голкипер Игорь Шестёркин отразил 24 броска. Нападающий Артемий Панарин не отметился результативными действиями.

Таким образом, счёт в серии стал 1-0 в пользу «Каролины».