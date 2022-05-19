Грусть Шестёркина в НХЛ. Провёл идеальный матч, но пропустил победный гол от своего игрока

Больше половине серий первого раунда плей-офф НХЛ (пять из восьми) понадобилось максимально возможное количество матчей для выявления победителя. Именно таким образом в следующий раунд смогли пробиться «Каролина Харрикейнз» и «Нью-Йорк Рейнджерс». При этом сценарии противостояний этих команд с «Бостон Брюинз» и «Питтсбург Пингвинз» соответственно получились фактически противоположными по своей сути.

Подопечные Рода Бриндамора заставляли «мишек» отыгрываться в течение всей серии. «Харрикейнз» сначала повели 2-0, после чего «Брюинз» сравняли счёт – 2-2, затем «ураганы» снова вышли вперёд – 3-2, но «мишки» опять отыгрались и сделали 3-3, но заключительное и решающее слово всё равно осталось за номинальным фаворитом серии. «Каролина» очень солидно смотрелась в седьмой игре и оформила путёвку в следующий раунд, где её соперником стали «Рейнджерс». Примечательно, что в серии «Каролины» и «Бостона» хозяева выиграли все семь матчей.

В свою очередь «синерубашечники» практически всю серию находились в положении отыгрывающейся команды. Пропустив гол от Евгения Малкина в третьем овертайме первого матча «Рейнджерс» сразу утратили преимущество домашней площадки. Следующая встреча осталась за Парнями с Бродвея, но провалив следующие два матча они оказались в критической ситуации – 1-3. К середине пятого матча положение американской команды усугубилось ещё сильнее, ведь на табло горели 2:0 в пользу «Питтсбурга». Однако «синерубашечники» смогли организовать камбэк и спасли не только отдельно взятую встречу, но в дальнейшем и всю серию.

При этом волевые победы «Рейнджерс» приходилось добывать каждый раз на протяжении трёх последних матчей. В результате команда Жерара Галлана установила историческое достижение в плей-офф НХЛ, став первой, кому удалось одержать три волевые победы подряд при угрозе поражения в серии (пятый, шестой и седьмой матчи). Победный бросок в овертайме седьмого матча произвёл российский нападающий Артемий Панарин, использовавший большинство.

Дополнительной интригой противостояния «Рейнджерс» и «Каролины» стала массовая встреча бывших с бывшей. В последний раз нью-йоркский клуб проходил во второй раунд плей-офф НХЛ в 2017 году, когда в полуфинале Восточной конференции они сенсационным образом уступили «Оттаве Сенаторз», фактически заложив фундамент из оснований для объяснений мотивов последующей перестройки.

С тех пор состав американской команды изменился настолько значительно, что из того состава «синерубашечников» только двое хоккеистов до сих пор остаются в команде – это Крис Крайдер и Мика Зибанеджад. В свою очередь, в составе «ураганов» собрано сразу пять хоккеистов, выступавших за «Рейнджерс» пять лет назад. Это голкипер Антти Раанта, защитники Брендан Смит и Брэди Шей, а также форварды Йеспер Фаст и Дерек Степан. Добавляем к ним ещё и защитника Тони Деанджело, с огромным скандалом покинувшего «Рейнджерс» в прошлом сезоне, и получаем целый легион экс-«рейнджеров», готовых сыграть против бывшего клуба.

Любопытно, что именно ошибка Деанджело привела к первому голу в серии. Находясь на дальнем борту в средней зоне, американский защитник хотел выполнить передачу на своего партнёра по линии обороны Джейккоба Славина, но первый номер драфта НХЛ 2020 года Алекси Лафренье прочитал намерения Тони и совершил перехват. Канадский форвард закатился по левому краю в зону нападения и сыграл очень рассудительно, не став торопиться с принятием решения и выполнил передачу точно под бросок в касание Филипу Хитилу, который уже не оставил никаких шансов Раанте на спасение.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

Перед началом встречи пресс-служба «Рейнджерс» сообщила, что средний возраст команды Галлана составляет всего 27 лет. Сразу четыре игрока в сегодняшнем составе «синерубашечников» – защитники К’Андре Миллер и Брэйден Шнайдер, а также форварды Каапо Какко и вышеупомянутый Лафренье – родились в 2000 году или позже, что делает «Рейнджерс» самой молодой командой из числа оставшихся участников плей-офф.

За свой возраст третья тройка нападения «синерубашечников» в лице Лафренье, Какко и Хитила получила в Америке кодовое название: Kid’s line, что в переводе на русский язык означает детская тройка или молодёжная тройка, как вам будет больше угодно. И вот именно это сочетание стало настоящей головной болью для тренерского штаба «Каролины» в первом матче серии.

Ещё до перерыва ведущая пара защитников «Каролины» Деанджело – Славин снова не смогла найти управу на тройку Хитила. На этот раз Лафренье от правого борта обостряющей передачей нашёл Какко на пятаке перед воротами хозяев, а финский форвард не стал бросать сам и вместо этого вывел на завершение находящегося в абсолютно убойной позиции Хитила, но чешский форвард не смог поднять шайбу и позволил Раанте совершить крутое спасение щитком.

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Те же игроки были главными действующими лицами и во втором периоде, за пять минут до конца которого гости могли увеличивать преимущество в счёте, но бросок Лафренье с передачи Хитила пришёлся в перекладину. По итогам двух периодов превосходство «Рейнджерс» по броскам в створ было довольно заметным – 23:14. И такая картина ником образом не могла устраивать тренерский штаб Рода Бриндамора. Во втором перерыве «ураганы» основательно поменяли сочетания, в первую очередь перетряхнув топ-6. И с начала третьего периода игровая ситуация на льду изменилась в пользу хозяев.

До поры до времени «Рейнджерс» удавалось отбиваться – в первую очередь благодаря отличной игре Шестёркина, а во вторую – за счёт везения. К середине периода Игорь парировал уже восемь бросков по его воротам, тогда как «синерубашечники» за это время ни разу не побеспокоили Раанту. А затем на помощь российскому голкиперу пришла перекладина, дважды подряд отразившая броски хозяев.

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Сначала Нино Нидеррайтер убежал один на один с Шестёркиным, но угодил в каркас ворот, а затем туда же пришёлся бросок в исполнении Себастьяна Ахо. Между этими моментами отличный шанс был и у «Рейнджерс», но Какко не попал в пустые ворота. В свою очередь его соотечественник из «Каролины» своего всё-таки добился и в концовке основного времени сумел перевести игру в овертайм, воспользовавшись передачей от Сета Джарвиса. Первый бросок Ахо в упор Шестёркин потащил щитком, но против последовавшего добивания ничего бы не сделал ни один голкипер в мире. 26-летнему вратарю не хватило всего 143 секунд до оформления первого шат-аута за карьеру в розыгрышах Кубка Стэнли.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

Пропустив в самой концовке, «Рейнджерс» второй раз кряду и третий раз вообще в этом плей-офф ушли в овертайм. Серию первого раунда «синерубашечники» начали с поражения в дополнительное время. Аналогичным образом подопечные Галлана стартовали и в серии с «Каролиной». Уже четвёртая минута овертайма стала определяющей в этом матче – защитник «ураганов» Иэн Коул совершил бросок с разворота и угодил в клюшку защитнику «Рейнджерс» Райану Линдгрену, рикошетом от которой шайба залетела в ворота Шестёркина. От огромного разочарования Игорь даже выронил клюшку на лёд, и понять его в данном случае нетрудно.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

Так бывает в хоккее. Российский вратарь провёл идеальный матч и не может обвинить себя ни в одной из двух пропущенных шайб, но сегодня был не день Шестёркина. Собственные защитники не помогла Игорю в ключевых эпизодах встречи, а в овертайме один из них невольно стал автором победного гола «Каролины». Благодаря этому успеху «ураганы» продлили победную серию на домашнем льду в этом плей-офф до пяти матчей, а «Рейнджерс» оказались в уже привычном для себя положении отыгрывающейся в серии команды.