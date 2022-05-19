Форвард «Чикаго» присоединился к сборной Германии по хоккею на чемпионате мира — 2022

Нападающий «Чикаго Блэкхоукс» Лукас Райхель присоединился к национальной сборной Германии на чемпионате мира 2022 года в Финляндии, сообщает пресс-служба немецкой команды.



Напомним, «индейцы» не сумели пробиться в плей-офф Кубка Стэнли — 2022, заняв 14-е место в турнирной таблице Западной конференции НХЛ по итогам регулярного сезона. 20-летний Райхель провёл 11 матчей в сезоне, став автором одной результативной передачи при показателе полезности «-8». Этот сезон стал для немца первым в НХЛ.



Сборная Германии занимает четвёртое место в турнирной таблице группы А, набрав шесть баллов после трёх матчей. В следующей встрече подопечные Тони Сёдерхольма сыграют с командой Дании (19 мая, начало — в 16:20 мск).