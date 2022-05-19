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В «Металлурге» высказались о судьбе канадских форвардов, игравших за команду в этом сезоне

В «Металлурге» высказались о судьбе канадских форвардов, игравших за команду в этом сезоне
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Первый вице-президент, директор магнитогорского «Металлурга» Сергей Ласьков рассказал о будущем канадских нападающих клуба — Филиппа Майе, Джоша Карри и Брендана Лайпсика, выступавших за клуб в прошедшем сезоне Континентальной хоккейной лиги.

«Майе не против играть у нас. Пока он мечтает об НХЛ, мы находимся в стадии переговоров. Карри и Лайпсик на контрактах, говорили, что приедут, никаких отрицательных эмоций у них не было. Им тут дали играть в хоккей, в который они любят и могут играть», — сказал Ласьков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.

Напомним, «Металлург» вышел в финал Кубка Гагарина — 2022, где уступил в решающей серии ЦСКА со счётом 3-4. Последний раз «Магнитка» становилась обладателем трофея в 2016 году.

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