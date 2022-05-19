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Сушинский назвал главную задачу, которую должен решить Третьяк на посту президента ФХР

Сушинский назвал главную задачу, которую должен решить Третьяк на посту президента ФХР
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Чемпион мира, известный в прошлом нападающий Максим Сушинский поделился мнением о переизбрании Владислава Третьяка на пост президента Федерации хоккея России (ФХР).

«Другие претенденты на пост главы ФХР были, если бы у нас было развитие. В этой ситуации оно не планируется. Самая главная роль Третьяка — возвращение России на международный уровень! Чтобы мы играли там, а не между собой здесь варились. Только такая задача сейчас должна стоять. Без этого развитие практически невозможно», — сказал Сушинский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Микеле Антоновым.

Напомним, Третьяк является президентом Федерации хоккея России с 2006 года. Во время его руководства ФХР сборная России по хоккею выиграла Олимпийские игры 2018 года, а также четыре раза становилась чемпионом мира (2008, 2009, 2012, 2014).

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