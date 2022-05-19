Владислав Третьяк переизбран на пост президента Федерации хоккея России (ФХР) на отчётно-выборной конференции организации, сообщает ТАСС.
Отмечается, что конференция ФХР прошла в Музее хоккея в Москве. Третьяк был единственным кандидатом на выборах, его переизбрали единогласно.
Напомним, Третьяк является президентом Федерации хоккея России с 2006 года. Во время его руководства сборная России по хоккею выиграла Олимпийские игры 2018 года, а также четыре раза становилась чемпионом мира (2008, 2009, 2012, 2014).
Ранее руководителями российской хоккейной федерации были: Владимир Леонов (1991–1992), Владимир Петров (1992–1994), Валентин Сыч (1994–1997), Юрий Королёв (апрель-май 1997-го в качестве и. о.), Александр Стеблин (1997–2006) и Игорь Тузик (март-апрель 2006-го — и. о.).
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