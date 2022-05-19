Арсений Грицюк стал лучшим молодым игроком сезона в КХЛ

Нападающий «Авангарда» Арсений Грицюк признан лучшим молодым игроком КХЛ в сезоне 2021/2022. Он получил приз имени Алексея Черепанова — победитель в этой номинации определялся голосованием тренеров клубов Лиги.

Грицюк в прошедшем чемпионате добился невероятного прогресса — сезон он начал в качестве претендента на место в основном составе «Авангарда», а закончил в первом звене и первой спецбригаде большинства команды. В 52 матчах форвард набрал 38 (22+16) очков и в 21 год стал лучшим снайпером и вторым бомбардиром сезона в «Авангарде». В ноябре, декабре и января Арсения признавали лучшим новичком месяца в КХЛ, а на Олимпийских играх в Пекине стал одной из главных звёзд российской команды — его послематчевый бросок вывел сборную в финал турнира. Его на первое место в списке лучших новичков поставили 15 главных тренеров клубов КХЛ из 24.

«Рад присутствовать здесь сегодня, благодарен семье и команде, что получилось выиграть приз. Лига много проделала в этом сезоне, поддерживала нас и помогала в трудных ситуациях. Всем спасибо!» — приводит слова Грицюка официальный сайт КХЛ.