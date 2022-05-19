КХЛ объявила символическую сборную сезона-2021/2022
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Континентальная хоккейная лига на официальном сайте объявила символическую сборную по итогам сезона-2021/2022.
В команду года вошли вратарь Иван Федотов (ЦСКА), защитники Никита Нестеров (ЦСКА) и Егор Яковлев («Металлург»), а также нападающие Андрей Кузьменко (СКА), Вадим Шипачёв («Динамо» Москва) и Николай Голдобин («Металлург»).
Ранее лучшим игроком сезона был признан бывший нападающий московского «Динамо» Вадим Шипачёв, подписавший контракт к казанским «Ак Барсом». Приз лучшему новичку по итогам года получил форвард «Авангарда» Арсений Грицюк. Лучшим голкипером стал Иван Федотов.
Напомним, по итогам прошедшего сезона Кубок Гагарина завоевал ЦСКА, обыграв в финальной серии «Металлург» со счетом 4-3.
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