КХЛ объявила символическую сборную сезона-2021/2022

Континентальная хоккейная лига на официальном сайте объявила символическую сборную по итогам сезона-2021/2022.



В команду года вошли вратарь Иван Федотов (ЦСКА), защитники Никита Нестеров (ЦСКА) и Егор Яковлев («Металлург»), а также нападающие Андрей Кузьменко (СКА), Вадим Шипачёв («Динамо» Москва) и Николай Голдобин («Металлург»).

Ранее лучшим игроком сезона был признан бывший нападающий московского «Динамо» Вадим Шипачёв, подписавший контракт к казанским «Ак Барсом». Приз лучшему новичку по итогам года получил форвард «Авангарда» Арсений Грицюк. Лучшим голкипером стал Иван Федотов.

Напомним, по итогам прошедшего сезона Кубок Гагарина завоевал ЦСКА, обыграв в финальной серии «Металлург» со счетом 4-3.