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Экс-форвард системы «Миннесоты» спас жизнь тонувшей в океане шестилетней девочке

Экс-форвард системы «Миннесоты» спас жизнь тонувшей в океане шестилетней девочке
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Экс-нападающий системы «Миннесоты Уайлд» Крис Фуко спас жизнь шестилетней девочке, сообщает официальный сайт НХЛ.

Инцидент произошёл в Нассау. Фуко находился с семьёй неподалёку от пляжа и услышал, как люди просят о помощи. После того, как он узнал, что тонет маленькая девочка, то бросился к берегу и нырнул в воду. Фуко вытащил девочку на берег, после чего передал спасателю, который сумел её реанимировать.

«Хоккей — командный вид спорта. Если у вашего товарища по команде проблемы, вы пытаетесь ему помочь. На пляже кто-то попал в беду, и я подумал, что смогу помочь», — сказал Фуко.

Отметим, что 31-летний Фуко был выбран на драфте НХЛ 2009 года «Миннесотой» под общим 103-м номером. На его счету одна встреча за «дикарей» в рамках Национальной хоккейной лиги.

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