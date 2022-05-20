Шипачёв — о церемонии закрытия сезона: этот вечер стал особенным благодаря Сане Ерёменко

Нападающий казанского «Ак Барса» Вадим Шипачёв, в прошедшем сезоне Континентальной хоккейной лиги выступавший за «Динамо», прокомментировал итоги церемонии закрытия чемпионата, также отметив экс-голкипера бело-голубых Александра Ерёменко, принявшего решение завершить карьеру.
«Спасибо КХЛ за организацию яркого вечера закрытия сезона! Хочу поблагодарить всех коллег, тренеров и близких за признание и поддержку. Очень приятно второй год подряд стать самым ценным игроком чемпионата.
Этот вечер стал особенным благодаря Сане Ерёменко, который получил приз «За верность хоккею». Я счастлив, что мне довелось играть и быть знакомым с легендой нашего хоккея. Это была крутая карьера, которой многие могут позавидовать! Удачи в дальнейшем, Ерёма!» — написал Шипачёв.
- 20 мая 2022
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