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«Кирилл — суперзвезда. Иметь такого игрока роскошно». Генменеджер «Миннесоты» о Капризове

«Кирилл — суперзвезда. Иметь такого игрока роскошно». Генменеджер «Миннесоты» о Капризове
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Генеральный менеджер «Миннесоты Уайлд» Билл Герин поделился мнением о российском нападающем команды Кирилле Капризове. Форвард в текущем сезоне побил массу клубных рекордов, в том числе по количеству очков, набранных в одном регулярном чемпионате, по голам и результативным передачам за сезон.

«Кирилл — суперзвезда. Я не знаю, какие пределы у него в плане развития, но они высоки. И что мне больше всего в нём импонирует, — это то, какой он скромный парень. Он просто хочет играть, его не интересует вся эта фигня вокруг хоккея. Он старался тащить команду, что отчётливее всего проявилось в пятом матче с «Блюз». Он буквально пытался взвалить остальных ребят себе на спину. Он стал большим лидером. Да, иметь такого игрока роскошно. Капризов — особенный», — приводит слова Герина The Athletic.

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