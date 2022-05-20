«Даллас» уволил Боунесса с поста главного тренера. При нём клуб выходил в финал КС

«Даллас Старз» на официальной странице в «Твиттере» объявил о завершении отношений с главным тренером команды Риком Боунессом.

Отмечается, что его помощники, Джон Стивенс, Дерек Лаксдал и Тодд Нелсон, также не вернутся к работе со «звёздами» в следующем сезоне.

Боунесс возглавил «Даллас» в декабре 2019 года после увольнения Джима Монтгомери. Прежде он полтора года, с июня 2018 года, работал в «Старз» в качестве ассистента главного тренера. Тогда Боунесс вывел «Даллас» в плей-офф, дойдя до финала Кубка Стэнли. Там «Старз» в шести матчах проиграли серию «Тампа-Бэй Лайтнинг». В октябре 2020 года избавился от приставки «исполняющий обязанности главного тренера», став 24-м наставником «Далласа» в истории.

В сезоне-2020/2021 «Старз» не вышли в плей-офф. В текущем сезоне клуб попал в розыгрыш Кубка Стэнли только в последних матчах регулярного чемпионата и выбыл в первом раунде, проиграв «Калгари Флэймз» в семи встречах — 3-4.