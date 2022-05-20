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Результаты восьмого игрового дня и турнирная таблица чемпионата мира по хоккею — 2022

Результаты восьмого игрового дня и турнирная таблица чемпионата мира по хоккею — 2022
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Сегодня, 20 мая, в Хельсинки и Тампере (Финляндия) прошёл восьмой игровой день чемпионата мира по хоккею — 2022. Состоялись четыре встречи: по две в группах A и B.

Великобритания — Финляндия — 0:6

Хозяева турнира реабилитировались за обидное поражение в предыдущей встрече со Швецией. По разу забили Никлас Фриман, Юусо Хиетанен, Валттери Фильппула, Йоэль Армиа, Саку Мяэналанен и Тони Раяла. Шат-аут оформил бывший голкипер «Металлурга» Юхо Олкинуора.

ЧМ-2022. Группа B
20 мая 2022, пятница. 16:20 МСК
Великобритания
Окончен
0 : 6
Финляндия
0:1 Фриман (Ватанен, Ламмикко) – 06:48 (5x5)   0:2 Хиетанен (Маннинен, Лехтонен) – 11:38 (5x5)   0:3 Фильппула (Гранлунд, Хартикайнен) – 26:40 (5x5)   0:4 Армиа (Фриман, Песонен) – 28:27 (5x5)   0:5 Мяэналанен (Линделль, Охтамаа) – 49:01 (5x5)   0:6 Раяла (Хейсканен, Песонен) – 55:42 (5x4)

Германия — Италия — 9:4

Немцы и итальянцы устроили настоящий матч-триллер. Германия вела 5:0 и 8:1, однако номинальные гости старались не сдаваться. Это им не сильно помогло, разгрома избежать не удалось, тем не менее Италия впервые на текущем чемпионате мира забила больше двух голов. Германия же одержала четвёртую победу подряд.

ЧМ-2022. Группа A
20 мая 2022, пятница. 16:20 МСК
Германия
Окончен
9 : 4
Италия
1:0 Карачун (Мюллер, Лойбль) – 05:01 (5x5)   2:0 Висман (Кастнер) – 06:17 (5x5)   3:0 Эхлиз (Биттнер, Михаэлис) – 13:14 (5x5)   4:0 Фишбух (Висман, Райхель) – 17:58 (5x5)   5:0 Райхель (Нёбельс, Михаэлис) – 25:01 (5x4)   5:1 Траверса (Мильоранци, Пьетрониро) – 25:37 (5x5)   6:1 Фишбух (Райхель, Висман) – 34:55 (5x5)   7:1 Эхлиз (Михаэлис, Шмёльц) – 41:24 (5x5)   8:1 Карачун (Шмёльц, Лойбль) – 42:45 (5x5)   8:2 Фриго (Петан) – 47:26 (5x5)   8:3 Мантенуто (Тривеллато, Костнер) – 49:50 (5x4)   9:3 Сорамис (Висман, Кастнер) – 57:04 (5x5)   9:4 Петан (Ханнун, Глира) – 59:41 (5x5)

Казахстан — Словакия — 3:4

Казахстанская команда контролировала ход встречи и выигрывала 2:1, однако в середине второго периода Павел Акользин совершил грубый фол и получил пятиминутное удаление. Словацкая сборная дважды его реализовала, а в конце ещё и реализовала буллит усилиями Юрая Слафковски. Казахстан потерпел пятое поражение подряд.

ЧМ-2022. Группа A
20 мая 2022, пятница. 20:20 МСК
Казахстан
Окончен
3 : 4
Словакия
0:1 Коллар (Такач) – 12:12 (5x5)   1:1 Панюков (Блэкер, Орехов) – 15:17 (5x4)   2:1 Шевченко (Старченко, Валк) – 17:52 (5x4)   2:2 Фегервары (Лишка, Слафковски) – 29:47 (5x4)   2:3 Лишка (Криштоф) – 33:18 (5x4)   2:4 Слафковски – 34:26 (бул)   3:4 Панюков (Орехов) – 43:32 (5x5)

Латвия — Австрия — 4:3 Б

Австрийцы вновь навязали борьбу своему сопернику, однако одержать победу на этот раз не вышло. Латвия дважды теряла преимущество, однако в серии буллитов взяла своё, одержав вторую победу на турнире.

ЧМ-2022. Группа B
20 мая 2022, пятница. 20:20 МСК
Латвия
Окончен
4 : 3
Б
Австрия
0:1 Нисснер (Вуковиц, Раффль) – 21:10 (5x5)   1:1 Балцерс (Якс, Аболс) – 25:36 (5x5)   2:1 Букартс (Чуксте, Дзиеркалс) – 29:50 (5x4)   2:2 Хайнрих (Шнайдер, Хаудум) – 31:24 (5x3)   3:2 Балцерс (Букартс, Сотниекс) – 35:40 (5x5)   3:3 Цюндель (Ганаль, Хайнрих) – 46:21 (5x5)   4:3 Букартс – 65:00 (ПБ)

Турнирная таблица чемпионата мира 2022 года

На данный момент все команды провели по четыре-пять матчей на турнире.

Группа А

Канадцы сохранили за собой первое место, у «кленовых листьев» 12 очков. Швейцария набрала столько же, но по дополнительным показателям оказалась ниже. Также 12 баллов набрала Германия, однако сборная сыграла на матч больше своих конкурентов. Дания с шестью очками сохранила четвёртую строчку, столько же набрала Словакия, но она сыграла на матч больше. Дальше идут Франция (5), Италия (1) и Казахстан (0).

Группа B

Финляндия вышла на первое место, набрав 13 очков в пяти встречах. На два очка отстаёт Швеция, сыгравшая на матч меньше. Дальше идёт сборная США, набравшая восемь баллов. Четвёртую позицию сохранила Чехия, набравшая семь очков. Ниже расположились Норвегия, Латвия (у обеих команд — по 5 баллов), Австрия (4) и Великобритания, набравшая лишь один балл и расположившаяся на последнем месте.

Турнирная таблица чемпионата мира 2022 года
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