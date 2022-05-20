Сборная Германии разгромила Италию на ЧМ-2022 по хоккею со счётом 9:4

В Хельсинки (Финляндия) на стадионе «Ледовый дворец» завершился матч очередного дня чемпионата мира по хоккею 2022 года, в котором сыграли сборные Германии и Италии. Встреча закончилась разгромной победой немецкой команды со счётом 9:4 (4:0, 2:1, 3:3).
В составе сборной Германии голы забили Ясин Эхлиз, Даниэль Фишбух, Александр Карачун, оформившие по дублю, а также Лукас Райхель, Самуэль Сорамис и Кай Висман. За Италию шайбы забросили Томмасо Траверса, Лука Фриго, Даниэль Мантенуто и Алекс Петан.
Таким образом, сборная Германии одержала четвёртую победу подряд. Италия потерпела поражение в каждой из пяти встреч турнира.
Напомним, чемпионат мира стартовал 13 мая в Хельсинки и Тампере. Он продлится до 29 мая 2022 года. В следующем матче Германия 22 мая сыграет с Казахстаном. Италия 21 мая встретится со Словакией.
- 20 мая 2022
-
18:40
-
18:32
-
18:19
-
17:59
-
17:51
-
17:27
-
16:55
-
16:22
-
15:34
-
15:19
-
14:24
-
14:01
-
13:17
-
12:45
-
12:20
-
11:47
-
11:17
-
11:00
-
10:40
-
10:16
-
10:00
-
09:39
-
09:30
-
09:16
-
08:54
-
08:26
-
08:25
-
08:07
-
07:46
-
07:46
-
07:21
-
07:11
-
06:52
-
06:05
-
05:50