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Сборная Германии разгромила Италию на ЧМ-2022 по хоккею со счётом 9:4

Сборная Германии разгромила Италию на ЧМ-2022 по хоккею со счётом 9:4
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В Хельсинки (Финляндия) на стадионе «Ледовый дворец» завершился матч очередного дня чемпионата мира по хоккею 2022 года, в котором сыграли сборные Германии и Италии. Встреча закончилась разгромной победой немецкой команды со счётом 9:4 (4:0, 2:1, 3:3).

ЧМ-2022. Группа A
20 мая 2022, пятница. 16:20 МСК
Германия
Окончен
9 : 4
Италия
1:0 Карачун (Мюллер, Лойбль) – 05:01 (5x5)   2:0 Висман (Кастнер) – 06:17 (5x5)   3:0 Эхлиз (Биттнер, Михаэлис) – 13:14 (5x5)   4:0 Фишбух (Висман, Райхель) – 17:58 (5x5)   5:0 Райхель (Нёбельс, Михаэлис) – 25:01 (5x4)   5:1 Траверса (Мильоранци, Пьетрониро) – 25:37 (5x5)   6:1 Фишбух (Райхель, Висман) – 34:55 (5x5)   7:1 Эхлиз (Михаэлис, Шмёльц) – 41:24 (5x5)   8:1 Карачун (Шмёльц, Лойбль) – 42:45 (5x5)   8:2 Фриго (Петан) – 47:26 (5x5)   8:3 Мантенуто (Тривеллато, Костнер) – 49:50 (5x4)   9:3 Сорамис (Висман, Кастнер) – 57:04 (5x5)   9:4 Петан (Ханнун, Глира) – 59:41 (5x5)

В составе сборной Германии голы забили Ясин Эхлиз, Даниэль Фишбух, Александр Карачун, оформившие по дублю, а также Лукас Райхель, Самуэль Сорамис и Кай Висман. За Италию шайбы забросили Томмасо Траверса, Лука Фриго, Даниэль Мантенуто и Алекс Петан.

Таким образом, сборная Германии одержала четвёртую победу подряд. Италия потерпела поражение в каждой из пяти встреч турнира.

Напомним, чемпионат мира стартовал 13 мая в Хельсинки и Тампере. Он продлится до 29 мая 2022 года. В следующем матче Германия 22 мая сыграет с Казахстаном. Италия 21 мая встретится со Словакией.

Турнирная таблица ЧМ-2022
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