Хайман — 1-й игрок «Эдмонтона» после Гретцки, забивший в меньшинстве в Битве при Альберте

Нападающий «Эдмонтон Ойлерз» Зак Хайман забросил шайбу в матче четвертьфинальной серии плей-офф Национальной хоккейной лиги с «Калгари Флэймз» (5:3, 1-1). Этот гол был забит в меньшинстве.
Как отмечает пресс-служба НХЛ, Хайман стал первым хоккеистом «Эдмонтона» за 34 года, забросившим шайбу в меньшинстве в Битве при Альберте. Последний раз подобное удавалось Уэйну Гретцки во втором матче финала дивизиона. Канадец принёс тогда победу «Ойлерз», забив в овертайме.
Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ. Права на видео принадлежат Национальной хоккейной лиге.
Напомним, в Калгари (Канада) на стадионе «Скотиабанк Саддлдом» завершился второй матч серии полуфинала плей-офф Восточной конференции Национальной хоккейной лиги, в котором «Калгари Флэймз» принимал «Эдмонтон Ойлерз». Победу в этой встрече одержали гости со счётом 5:3.
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