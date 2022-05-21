«Авангард» подписал контракт с экс-форвардом «Сочи» и «Сибири» Михайловым

Нападающий Никита Михайлов подписал контракт с омским «Авангардом», сообщает агент игрока Шуми Бабаев.



Отмечается, что двустороннее соглашение между клубом и хоккеистом заключено сроком на один год.



Последним клубом 24-летнего Михайлова был «Сочи», за который он провёл девять встреч в регулярном сезоне Континентальной хоккейной лиги – 2020/2021, не набрав результативных баллов при общей полезности «-1». Также форвард выступал за «Сибирь» (2018–2020), сыграв в 94 встречах за клуб и набрав 34 (17+17) очков при общей полезности «-3».



«Авангард» занял пятое место по итогам прошедшего регулярного чемпионата КХЛ. В первом раунде Кубка Гагарина омичи переиграли «Ак Барс» (4-2), а во втором уступили будущему финалисту — «Металлургу» (3-4).