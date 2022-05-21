Дубль Пастрняка помог сборной Чехии обыграть Норвегию в матче чемпионата мира 2022 года

Сборная Чехии по хоккею обыграла команду Норвегии в матче группового этапа чемпионата мира 2022 года со счётом 4:1 (1:0, 1:0, 2:1). Встреча прошла в Тампере на стадионе «Нокиа-Арена».



В составе сборной Чехии заброшенными шайбами отметились нападающий Давид Пастрняк (дважды), а также форварды Якуб Врана и Роман Червенка. Единственный гол Норвегии забил форвард Лудвиг Хофф.

Права на видео принадлежат The International Ice Hockey Federation. Посмотреть видео можно на официальном YouTube-канале ИИХФ.

Сборная Чехии занимает третье место в турнирной таблице группы В, заработав десять баллов после пяти матчей. Норвегия расположилась на шестой строчке, имея в своём активе пять баллов за пять встреч.



В следующем матче подопечные Кари Ялонена встретятся с США (23 мая, 16:20 мск), норвежцы сыграют с командой Швеции (22 мая, 20:20 мск).