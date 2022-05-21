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Дубль Пастрняка помог сборной Чехии обыграть Норвегию в матче чемпионата мира 2022 года

Дубль Пастрняка помог сборной Чехии обыграть Норвегию в матче чемпионата мира 2022 года
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Сборная Чехии по хоккею обыграла команду Норвегии в матче группового этапа чемпионата мира 2022 года со счётом 4:1 (1:0, 1:0, 2:1). Встреча прошла в Тампере на стадионе «Нокиа-Арена».

В составе сборной Чехии заброшенными шайбами отметились нападающий Давид Пастрняк (дважды), а также форварды Якуб Врана и Роман Червенка. Единственный гол Норвегии забил форвард Лудвиг Хофф.

Права на видео принадлежат The International Ice Hockey Federation. Посмотреть видео можно на официальном YouTube-канале ИИХФ.

Сборная Чехии занимает третье место в турнирной таблице группы В, заработав десять баллов после пяти матчей. Норвегия расположилась на шестой строчке, имея в своём активе пять баллов за пять встреч.

В следующем матче подопечные Кари Ялонена встретятся с США (23 мая, 16:20 мск), норвежцы сыграют с командой Швеции (22 мая, 20:20 мск).

ЧМ-2022. Группа B
21 мая 2022, суббота. 20:20 МСК
Норвегия
Окончен
1 : 4
Чехия
0:1 Пастрняк (Крейчи, Червенка) – 06:26 (5x4)   0:2 Врана (Чернох, Кундратек) – 22:21 (5x4)   0:3 Пастрняк – 40:48 (бул)   1:3 Хофф (Треттенес, Хага) – 44:27 (5x4)   1:4 Червенка (Пастрняк, Крейчи) – 58:34 (en)
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