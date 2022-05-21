Дубль Пастрняка помог сборной Чехии обыграть Норвегию в матче чемпионата мира 2022 года

Сборная Чехии по хоккею обыграла команду Норвегии в матче группового этапа чемпионата мира 2022 года со счётом 4:1 (1:0, 1:0, 2:1). Встреча прошла в Тампере на стадионе «Нокиа-Арена».
В составе сборной Чехии заброшенными шайбами отметились нападающий Давид Пастрняк (дважды), а также форварды Якуб Врана и Роман Червенка. Единственный гол Норвегии забил форвард Лудвиг Хофф.
Права на видео принадлежат The International Ice Hockey Federation. Посмотреть видео можно на официальном YouTube-канале ИИХФ.
Сборная Чехии занимает третье место в турнирной таблице группы В, заработав десять баллов после пяти матчей. Норвегия расположилась на шестой строчке, имея в своём активе пять баллов за пять встреч.
В следующем матче подопечные Кари Ялонена встретятся с США (23 мая, 16:20 мск), норвежцы сыграют с командой Швеции (22 мая, 20:20 мск).
- 21 мая 2022
-
23:35
-
23:30
-
23:03
-
22:52
-
22:34
-
22:08
-
21:44
-
21:17
-
20:43
-
20:14
-
19:45
-
19:39
-
19:11
-
19:03
-
18:45
-
18:18
-
17:32
-
17:15
-
16:25
-
16:15
-
15:55
-
15:37
-
15:18
-
14:50
-
14:38
-
14:19
-
13:58
-
13:40
-
13:20
-
12:55
-
12:35
-
12:15
-
11:56
-
11:20
-
11:00