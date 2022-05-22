Расписание матчей десятого игрового дня чемпионата мира по хоккею 2022 года

Сегодня, 22 мая, состоится десятый игровой день чемпионата мира по хоккею, который проходит в двух городах — Хельсинки и Тампере (Финляндия).



В этот день пройдут четыре встречи: по две в рамках групп А и В.



Расписание матчей:



Группа А



16:20 мск, Казахстан — Германия;

20:20 мск, Швейцария — Франция.



Группа В



16:20 мск, Великобритания — Латвия;

20:20 мск, Швеция — Норвегия.



Напомним, решением Международной федерации хоккея (ИИХФ) сборные России и Беларуси не были допущены до участия в чемпионате мира. На турнире их заменили команды Франции и Австрии.



Групповой этап пройдёт с 13 по 24 мая. 26 мая состоятся четвертьфинальные встречи, 28 мая сыграют полуфиналы, а 29 мая состоятся матч за третье место и финал турнира.