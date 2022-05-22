«Думаю, это был Биннингтон». В Кадри бросили бутылку во время послематчевого интервью

В нападающего «Колорадо Эвеланш» Назема Кадри во время интервью после третьего матча серии второго раунда плей-офф НХЛ с «Сент-Луис Блюз» бросили бутылку. По ходу матча форвард столкнулся с голкипером «Блюз» Джорданом Биннингтоном, после чего вратарь не смог продолжить игру.

«Я думаю, это был Биннингтон, но я был немного занят, так что вам придётся спросить его. Я давал интервью, поэтому не уверен. Но да, я думаю, это был он.



С моей стороны ничего личного. Я просто шёл за шайбой, чтобы попытаться выиграть и соревноваться, и если люди принимают это близко к сердцу, то это их вина. Для меня то, что происходит на льду, остаётся на льду. Я спортсмен, я хочу победить, и всё», — цитирует Кадри Sportsnet.



Завершился третий матч 1/2 финала Западной конференции Национальной хоккейной лиги, в котором «Сент-Луис Блюз» принимал «Колорадо Эвеланш». Встреча прошла в Сент-Луисе (США) на стадионе «Энтерпрайз-центр» и закончилась победой гостей со счётом 5:2.



Таким образом, счёт в серии стал 2-1 в пользу «Колорадо».



Первая встреча между командами завершилась победой «Колорадо» в овертайме со счётом 3:2. Во втором матче сильнее оказался «Сент-Луис», счёт — 4-1. Следующий матч между командами пройдёт 24 мая и начнётся в 4:30 мск.