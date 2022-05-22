Раанта: немного больше нервов из-за того, что у «Рейнджерс» топовый голкипер – Шестёркин
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Голкипер «Каролины Харрикейнз» Антти Раанта поделился мнением о противостоянии с вратарём «Нью-Йорк Рейнджерс» Игорем Шестёркиным.
«Немного больше нервов из-за того, что у соперника топовый вратарь.
Я играл в «Рейнджерс» и могу сказать, что тренер вратарей Бенуа Аллер – один из лучших специалистов в НХЛ и замечательный человек.
Когда ты не играешь в плей-офф, то задаёшься вопросом: «А что, если у меня будет шанс сыграть?». По ходу первого раунда я стал чувствовать себя более комфортно. Теперь ставки становятся всё выше и выше — но я просто доверяю себе, и это работает», – цитирует Раанту официальный сайт НХЛ.
В текущем сезоне Шестёркин провёл 53 матча в регулярном чемпионате и оформил шесть шат-аутов. В плей-офф на его счету девять игр.
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