Микко Коскинен может сменить «Эдмонтон» на «Лугано»
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Голкипер «Эдмонтон Ойлерз» Микко Коскинен может сменить команду и перейти в швейцарский «Лугано», сообщает Swiss Hockey News со ссылкой на журналиста Watson Клауса Цаугга.
В текущем сезоне вратарь провёл 45 матчей в регулярном чемпионате и оформил один шат-аут. В плей-офф на его счету одна встреча.
Голкипер выступает за «Ойлерз» с сезона-2018/2019. Ранее он провёл четыре сезона в петербургском СКА. Также Коскинен выступал в КХЛ за новосибирскую «Сибирь».
На данный момент «Эдмонтон» играет во втором раунде Кубка Стэнли – 2022. После двух игр с «Калгари Флэймз» счёт в серии равный – 1-1.
Отметим, единственный матч в плей-офф Коскинен провёл во второй встрече с «Калгари Флэймз» (6:9), когда заменил Майка Смитта на восьмой минуте при счёте 0:3.
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