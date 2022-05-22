Сборная Великобритании по хоккею обыгрывает Латвию после первого периода матча ЧМ-2022

В эти минуты в Тампере (Финляндия) на стадионе «Нокиа-Арена» проходит матч группового этапа чемпионата мира между сборными Великобритании и Латвии. По окончании первого периода британская команда выигрывает со счётом 2:0.



На шестой минуте в большинстве первую шайбу во встрече забросил нападающий Бретт Перлини, ему ассистировали Мэттью Майерс и Кейд Нилсон. Удвоил преимущество подопечных Питера Рассела на 13-й минуте форвард Кейд Нилсон, голевая передача на счету Льюиса Хука и Сэма Джонса.



Отметим, что в настоящий момент сборная Великобритании занимает последнее, восьмое место в турнирной таблице группы В, после пяти матчей заработав всего один балл. Латвия располагается на пятой строчке, набрав пять очков за пять игр.