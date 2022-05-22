Сборная Латвии одержала победу над Великобританией на ЧМ-2022, дважды уступая по ходу игры

Сборная Латвии одержала победу над командой Великобритании в матче группового этапа чемпионата мира — 2022 со счётом 4:3 (0:2, 2:1, 2:0). Встреча прошла в Тампере на стадионе «Нокиа-Арена».
Заброшенными шайбами у подопечных Харийса Витолиньша отметились Оскар Батня, Янис Якс, Рихард Букартс и Андрис Джериньш. В составе британской сборной голы забили Бретт Перлини, Кейд Нилсон и Льюис Хук.
Права на видео принадлежат The International Ice Hockey Federation. Посмотреть видео можно на официальном YouTube-канале ИИХФ.
Латвийская команда располагается на пятой строчке в турнирной таблице группы В, имея в своём активе восемь баллов после шести проведённых встреч. Великобритания замыкает таблицу группы, заработав одно очко за шесть игр. В заключительных матчах группового этапа сборная Латвии сыграет с Швецией (24 мая, 12:20 мск), Великобритания — с Австрией (23 мая, 20:20 мск).
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