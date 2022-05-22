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Сборная Латвии одержала победу над Великобританией на ЧМ-2022, дважды уступая по ходу игры

Сборная Латвии одержала победу над Великобританией на ЧМ-2022, дважды уступая по ходу игры
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Сборная Латвии одержала победу над командой Великобритании в матче группового этапа чемпионата мира — 2022 со счётом 4:3 (0:2, 2:1, 2:0). Встреча прошла в Тампере на стадионе «Нокиа-Арена».

Заброшенными шайбами у подопечных Харийса Витолиньша отметились Оскар Батня, Янис Якс, Рихард Букартс и Андрис Джериньш. В составе британской сборной голы забили Бретт Перлини, Кейд Нилсон и Льюис Хук.

Права на видео принадлежат The International Ice Hockey Federation. Посмотреть видео можно на официальном YouTube-канале ИИХФ.

Латвийская команда располагается на пятой строчке в турнирной таблице группы В, имея в своём активе восемь баллов после шести проведённых встреч. Великобритания замыкает таблицу группы, заработав одно очко за шесть игр. В заключительных матчах группового этапа сборная Латвии сыграет с Швецией (24 мая, 12:20 мск), Великобритания — с Австрией (23 мая, 20:20 мск).

ЧМ-2022. Группа B
22 мая 2022, воскресенье. 16:20 МСК
Великобритания
Окончен
3 : 4
Латвия
1:0 Перлини (Майерс, Нилсон) – 05:24 (5x4)   2:0 Нилсон (Хук, Джонс) – 12:16 (5x5)   2:1 Батня (Елисеев, Чуксте) – 24:17 (5x5)   3:1 Хук (О'Коннор, Батч) – 26:24 (5x5)   3:2 Якс (Букартс, Дзиеркалс) – 34:34 (4x3)   3:3 Букартс (Дзиеркалс, Букартс) – 51:49 (5x4)   3:4 Джериньш (Дзиеркалс, Чуксте) – 53:11 (4x3)
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