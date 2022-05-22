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Макар — о травме Жирара: Барбашёв сыграл грубо. Никогда не хочется видеть подобное

Макар — о травме Жирара: Барбашёв сыграл грубо. Никогда не хочется видеть подобное
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Защитник «Колорадо Эвеланш» Кейл Макар поделился мнением об инциденте в третьем матче серии плей-офф Кубка Стэнли — 2022 между «Сент-Луис Блюз» и «лавинами» (2:5), в котором российский защитник «блюзменов» Иван Барбашёв провёл силовой приём на канадском защитнике «Колорадо» Самуэле Жираре.

«Жирар был в уязвимой позиции, а Барбашёв провёл силовой приём сзади… Это грубо. Никогда не хочется видеть подобное», — приводит слова Макара в «Твиттере» журналист Петер Бауг.

Отметим, что в итоге канадец не смог продолжить эту встречу из-за травмы верхней части тела и был доставлен в больницу для дальнейшего обследования.

Счёт в серии между «Сент-Луисом» и «Колорадо» — 2-1 в пользу «лавин». Следующий матч состоится во вторник, 24 мая.

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