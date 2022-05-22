Перри забросил 50-ю шайбу в плей-офф НХЛ, повторив достижение Овечкина, Кросби и Малкина
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В эти минуты в Тампе (США) на стадионе «Амали-Арена» проходит третий матч серии второго раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги между «Тампа-Бэй Лайтнинг» и «Флоридой Пантерз». На восьмой минуте второго периода счёт 2:1 в пользу «молний».
Первый гол во встрече на 14-й минуте в ситуации «пять на четыре» забил форвард «Тампы» Кори Перри, голевой пас на счету Райана Макдоны и российского нападающего Никиты Кучерова.
Эта шайба стала для Перри 50-й в рамках плей-офф Кубка Стэнли. 37-летний форвард стал шестым из действующих игроков, кому покорилась данная отметка. Ранее 50+ шайб забрасывали Александр Овечкин (72 гола), Сидни Кросби (71), Евгений Малкин (67), Джо Павелски (64) и Патрик Кейн (52).
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