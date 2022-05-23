Результаты 10-го игрового дня и турнирная таблица чемпионата мира по хоккею — 2022

Сегодня, 22 мая, в Хельсинки и Тампере (Финляндия) прошёл 10-й игровой день чемпионата мира по хоккею — 2022. Состоялись четыре встречи: по две в группах A и B.
Казахстан — Германия — 4:5
Сборная Германии оказалась сильнее, в упорной борьбе переиграв команду Казахстана. Отметим, что подопечные Юрия Михайлиса потерпели шестое поражение в шести матчах.
Великобритания — Латвия — 3:4
Сборная Латвии одержала третью победу на турнире, переиграв Великобританию.
Швейцария — Франция — 5:2
Швейцарцы сумели выиграть в шестой встрече из шести, переиграв сборную Франции со счётом 5:2. Три балла набрал форвард команды Швейцарии Нико Хишир.
Швеция — Норвегия — 7:1
Сборная Швеции разгромила команду Норвегии со счётом 7:1. По дублю оформили Джейкоб Петерсон и Расмус Асплунд.
Турнирная таблица чемпионата мира 2022 года
- 23 мая 2022
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