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Результаты 10-го игрового дня и турнирная таблица чемпионата мира по хоккею — 2022

Результаты 10-го игрового дня и турнирная таблица чемпионата мира по хоккею — 2022
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Сегодня, 22 мая, в Хельсинки и Тампере (Финляндия) прошёл 10-й игровой день чемпионата мира по хоккею — 2022. Состоялись четыре встречи: по две в группах A и B.

Казахстан — Германия — 4:5

Сборная Германии оказалась сильнее, в упорной борьбе переиграв команду Казахстана. Отметим, что подопечные Юрия Михайлиса потерпели шестое поражение в шести матчах.

ЧМ-2022. Группа A
22 мая 2022, воскресенье. 16:20 МСК
Казахстан
Окончен
4 : 5
Германия
1:0 Старченко – 02:57 (5x5)   1:1 Мюллер (Биттнер, Карачун) – 04:38 (5x5)   2:1 Петухов (Гурков, Данияр) – 15:46 (5x5)   2:2 Пфёдерль (Зайдер) – 16:10 (5x5)   2:3 Фишбух (Вагнер, Зайдер) – 18:33 (5x5)   2:4 Райхель (Гаванке, Нёбельс) – 25:52 (5x3)   3:4 Акользин (Старченко, Данияр) – 39:29 (5x5)   4:4 Михайлис (Сагадеев, Метальников) – 40:38 (5x5)   4:5 Эхлиз (Висман, Биттнер) – 47:08 (5x5)

Великобритания — Латвия — 3:4

Сборная Латвии одержала третью победу на турнире, переиграв Великобританию.

ЧМ-2022. Группа B
22 мая 2022, воскресенье. 16:20 МСК
Великобритания
Окончен
3 : 4
Латвия
1:0 Перлини (Майерс, Нилсон) – 05:24 (5x4)   2:0 Нилсон (Хук, Джонс) – 12:16 (5x5)   2:1 Батня (Елисеев, Чуксте) – 24:17 (5x5)   3:1 Хук (О'Коннор, Батч) – 26:24 (5x5)   3:2 Якс (Букартс, Дзиеркалс) – 34:34 (4x3)   3:3 Букартс (Дзиеркалс, Букартс) – 51:49 (5x4)   3:4 Джериньш (Дзиеркалс, Чуксте) – 53:11 (4x3)

Швейцария — Франция — 5:2

Швейцарцы сумели выиграть в шестой встрече из шести, переиграв сборную Франции со счётом 5:2. Три балла набрал форвард команды Швейцарии Нико Хишир.

ЧМ-2022. Группа A
22 мая 2022, воскресенье. 20:20 МСК
Швейцария
Окончен
5 : 2
Франция
0:1 Тексье – 04:58 (5x5)   0:2 Клеро (Тексье, Бозон) – 13:25 (5x5)   1:2 Хишир (Майер, Кукан) – 20:25 (5x5)   2:2 Гайссер (Хишир, Глаузер) – 32:27 (5x5)   3:2 Амбюль (Корви, Кукан) – 35:42 (5x4)   4:2 Кукан (Херцог, Корви) – 51:17 (5x5)   5:2 Хишир (Амбюль, Херцог) – 59:38 (en)

Швеция — Норвегия — 7:1

Сборная Швеции разгромила команду Норвегии со счётом 7:1. По дублю оформили Джейкоб Петерсон и Расмус Асплунд.

ЧМ-2022. Группа B
22 мая 2022, воскресенье. 20:20 МСК
Швеция
Окончен
7 : 1
Норвегия
1:0 Петерсон (Густафссон, Нюландер) – 11:48 (5x4)   2:0 Нюландер (Густафссон, Петерсон) – 27:43 (5x4)   3:0 Петерсон (Грундстрём, Тёммернес) – 28:47 (5x5)   4:0 Асплунд (Келльман) – 31:38 (5x5)   5:0 Валльмарк (Далин, Бемстрём) – 37:33 (5x4)   5:1 Фладебю (Йоханнесен, Олимб) – 40:44 (5x5)   6:1 Фриберг (Ланг, Оман) – 43:13 (5x5)   7:1 Асплунд (Нюландер, Валльмарк) – 49:57 (5x4)

Турнирная таблица чемпионата мира 2022 года

Таблица ЧМ-2022
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