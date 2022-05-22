Василевский, Кучеров и Макдона — три звезды матча между «Тампой» и «Флоридой»

«Тампа-Бэй Лайтнинг» одержала победу над «Флоридой Пантерз» в третьем матче серии второго раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги со счётом 5:1 (1:1, 2:0, 2:0). Встреча прошла в Тампе (США) на стадионе «Амали-Арена».



Пресс-служба «Лайтнинг» сообщает, что первой звездой прошедшей встречи был признан российский голкипер «Тампы» Андрей Василевский. Второй звездой стал форвард «Лайтнинг» Никита Кучеров. Третья звезда — защитник «молний» Райан Макдона.



В прошедшей встрече Кучеров набрал 4 (1+3) результативных балла, Василевский отразил 34 броска из 35, а Макдона отдал одну голевую передачу при показателе полезности «+4».



Напомним, счёт в серии — 3-0 в пользу «Лайтнинг». Следующая встреча состоится во вторник, 24 мая, в Тампе. Стартовое вбрасывание — в 2:00 по московскому времени.