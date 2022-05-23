Крайдер обошёл Мессье и вышел на чистое 2-е место по голам за «Рейнджерс» в плей-офф НХЛ

В эти минуты «Нью-Йорк Рейнджерс» на стадионе «Мэдисон Сквер Гарден» в Нью-Йорке (США) принимает «Каролину Харрикейнз» в матче второго раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги. Во втором периоде счёт 2:1 в пользу «синерубашечников».



Нападающий Крис Крайдер стал автором второй заброшенной шайбы клуба, выйдя на чистое второе место в истории «Рейнджерс» по количеству голов в плей-офф Кубка Стэнли. На счету Крайдера 30 шайб, у Марка Мессье, которого он обошёл — 29 голов. Лидирует по этому показателю Род Гилберт, в его активе 34 забитых гола.



Ранее Крайдер стал единоличным обладателем клубного рекорда по победным голам в Кубке Стэнли, превзойдя достижение Мессье, который семь раз приносил победу «Рейнджерс» в матчах Кубка Стэнли.