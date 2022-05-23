Хет-трик Кейна помог «Эдмонтону» обыграть «Калгари» и выйти вперёд в серии

В Эдмонтоне (Канада) на стадионе «Роджерс Плэйс» состоялся третий матч серии 1/2 плей-офф Западной конференции НХЛ, в котором «Эдмонтон Ойлерз» принимал «Калгари Флэймз». Хозяева одержали победу в матче со счётом 4:1 и вышли вперёд в серии.

В составе «Эдмонтона» хет-триком отметился канадский нападающий Эвандер Кейн. Ещё одну шайбу на свой счёт записал Зак Хайман. Четырьмя результативными передачами отличился Леон Драйзайтль, поучаствовав в каждой забитой шайбе.

За «Флэймз» единственную шайбу в этом матче забросил Оливер Чюлингтон.

Российский хоккеист Никита Задоров результативными действиями в этой игре не отметился.

Таким образом, «Эдмонтон» повёл в серии, 2-1. Следующий матч между командами состоится 25 мая и начнётся в 04:30 мск.