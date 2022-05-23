Хет-трик Кейна помог «Эдмонтону» обыграть «Калгари» и выйти вперёд в серии
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В Эдмонтоне (Канада) на стадионе «Роджерс Плэйс» состоялся третий матч серии 1/2 плей-офф Западной конференции НХЛ, в котором «Эдмонтон Ойлерз» принимал «Калгари Флэймз». Хозяева одержали победу в матче со счётом 4:1 и вышли вперёд в серии.
В составе «Эдмонтона» хет-триком отметился канадский нападающий Эвандер Кейн. Ещё одну шайбу на свой счёт записал Зак Хайман. Четырьмя результативными передачами отличился Леон Драйзайтль, поучаствовав в каждой забитой шайбе.
За «Флэймз» единственную шайбу в этом матче забросил Оливер Чюлингтон.
Российский хоккеист Никита Задоров результативными действиями в этой игре не отметился.
Таким образом, «Эдмонтон» повёл в серии, 2-1. Следующий матч между командами состоится 25 мая и начнётся в 04:30 мск.
НХЛ - плей-офф. 1/2 финала - Запад. 3-й матч
23 мая 2022, понедельник. 03:00 МСК
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
Окончен
4 : 1
Калгари Флэймз
Калгари
1:0 Хайман (Драйзайтль, Макдэвид) – 20:52 (5x5) 2:0 Кейн (Драйзайтль) – 26:58 (5x5) 3:0 Кейн (Макдэвид, Драйзайтль) – 27:51 (5x5) 4:0 Кейн (Макдэвид, Драйзайтль) – 32:58 (5x5) 4:1 Чюлингтон (Йернкрок, Дюбе) – 55:09 (5x5)
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