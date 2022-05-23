Галлан: Шестёркин был выдающимся в первой половине игры

Главный тренер «Нью-Йорк Рейнджерс» Жерар Галлан оценил игру российского голкипера «Рейнджерс» Игоря Шестёркина, который был признан первой звездой матча с «Каролиной Харрикейнз».



«Мы чувствовали, что выиграем сегодняшний матч. Наш вратарь был выдающимся в первой половине игры. Сделал несколько важных, ключевых сейвов для нас. Думаю, что мы играли достаточно хорошо, чтобы победить», – цитирует Галлана официальный сайт НХЛ.



«Нью-Йорк Рейнджерс» на своём льду победил «Каролину Харрикейнз» в третьем матче серии второго раунда плей-офф Кубка Стэнли – 3:1.



Первой звездой матча признан российский вратарь «Рейнджерс» Игорь Шестёркин, который отразил 43 броска за матч. В тройку лучших игроков матча вошли одноклубники Шестёркина – нападающие Мика Зибанеджад и Крис Крайдер.

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