Шестёркин: хоккеисты «Каролины» пытались бросать отовсюду

Голкипер «Нью-Йорк Рейнджерс» Игорь Шестёркин прокомментировал победу над «Каролиной Харрикейнз» со счётом 3:1 в третьем матче серии второго раунда плей-офф. Голкипер по итогам матча был признан первой звездой.



«Хорошо, что они сделали так много бросков. Они действительно просто старались бросать отовсюду, пытаясь почувствовать игру. Но ни один из этих бросков не был по-настоящему опасным», – цитирует Шестёркина официальный сайт НХЛ.



«Нью-Йорк Рейнджерс» на своём льду победил «Каролину Харрикейнз» в третьем матче серии второго раунда плей-офф Кубка Стэнли – 3:1.



Первой звездой матча признан российский вратарь «Рейнджерс» Игорь Шестёркин, который отразил 43 броска за матч. В тройку лучших игроков матча вошли одноклубники Шестёркина – нападающие Мика Зибанеджад и Крис Крайдер.

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