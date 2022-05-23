Даниэль Одетт — первый иностранец, подписавший контракт с клубом КХЛ в текущее межсезонье
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Пресс-служба подмосковного «Витязя» сообщила, что нападающий Даниэль Одетт заключил новый контракт с клубом.
Напомним, 26-летний форвард выступал в Континентальной хоккейной лиге за «Витязь» в сезоне-2021/2022. На его счету 45 матчей в регулярном чемпионате, в которых он забросил 17 шайб и отдал 22 голевые передачи при показателе полезности «-5». Концовку сезона-2021/2022 Одетт провёл в шведском клубе «Эребру», сыграв 18 матчей, набрав в них 9 (2+7) очков при полезности «-2».
В нынешнем сезоне нападающий также приглашался в сборную Канады и выступал на Кубке Первого канала в Москве.
Отметим, что Одетт стал первым иностранным хоккеистом, который заключил контракт с клубом КХЛ в текущее межсезонье.
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