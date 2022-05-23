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Сборная Чехии минимально обыграла США и обеспечила себе выход в плей-офф ЧМ-2022

Сборная Чехии минимально обыграла США и обеспечила себе выход в плей-офф ЧМ-2022
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Сборная Чехии по хоккею одержала победу над командой США в матче группового этапа чемпионата мира 2022 года со счётом 1:0 (1:0, 0:0, 0:0). Встреча прошла в Тампере (Финляндия) на стадионе «Нокиа-Арена».

Единственный гол в игре на восьмой минуте забил нападающий Матей Блюмель, ему ассистировал Гинек Зогорна.

Чешская сборная заработала 13 баллов после шести сыгранных встреч и расположилась на третьей строчке в турнирной таблице группы В. Американцы занимают четвёртое место, отставая от Чехии на три очка.

В заключительных встречах сборная США сыграет с командой Норвегии. Матч состоится завтра, 24 мая, стартовое вбрасывание — в 16:20 по московскому времени. Чехия в последнем матче группового этапа сыграет с Финляндией (24 мая, 20:20 мск).

Отметим, что благодаря этой победе чехи обеспечили себе выход в плей-офф.

ЧМ-2022. Группа B
23 мая 2022, понедельник. 16:20 МСК
США
Окончен
0 : 1
Чехия
0:1 Блюмель (Зогорна) – 07:53 (5x5)
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