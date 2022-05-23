Сборная Чехии минимально обыграла США и обеспечила себе выход в плей-офф ЧМ-2022

Сборная Чехии по хоккею одержала победу над командой США в матче группового этапа чемпионата мира 2022 года со счётом 1:0 (1:0, 0:0, 0:0). Встреча прошла в Тампере (Финляндия) на стадионе «Нокиа-Арена».
Единственный гол в игре на восьмой минуте забил нападающий Матей Блюмель, ему ассистировал Гинек Зогорна.
Чешская сборная заработала 13 баллов после шести сыгранных встреч и расположилась на третьей строчке в турнирной таблице группы В. Американцы занимают четвёртое место, отставая от Чехии на три очка.
В заключительных встречах сборная США сыграет с командой Норвегии. Матч состоится завтра, 24 мая, стартовое вбрасывание — в 16:20 по московскому времени. Чехия в последнем матче группового этапа сыграет с Финляндией (24 мая, 20:20 мск).
Отметим, что благодаря этой победе чехи обеспечили себе выход в плей-офф.
- 23 мая 2022
-
19:03
-
18:48
-
18:32
-
18:26
-
17:54
-
17:31
-
16:50
-
16:40
-
15:31
-
15:11
-
14:22
-
14:20
-
14:07
-
13:53
-
13:30
-
12:15
-
11:40
-
11:30
-
11:18
-
10:30
-
10:15
-
10:00
-
09:43
-
09:20
-
09:11
-
08:58
-
08:40
-
08:37
-
07:47
-
05:54
-
04:53
-
04:46
-
04:37
-
04:26
-
04:08