Главный тренер «Сарыарки» Петерис Скудра заключил новое соглашение с клубом

Главный тренер казахстанской «Сарыарки» Петерис Скудра продлил контракт с клубом.



Как сообщает пресс-служба клуба, соглашение рассчитано сроком на один сезон.



Скудра работает с карагандинской командой с 17 января 2022 года, действие его предыдущего соглашения закончилось по окончании текущего сезона. Под руководством латвийского специалиста «орлы» выиграли серебро Континентального кубка и золото чемпионата Казахстана, в решающей серии переиграв «Арлан» со счётом 4-3.



Ранее 49-летний специалист работал в Континентальной хоккейной лиге в нижегородском «Торпедо» (2013-2018), челябинском «Тракторе» (2019) и рижском «Динамо» (2020-2021). Его лучшим достижением стал выход во второй раунд плей-офф в 2016 году вместе с «Торпедо».