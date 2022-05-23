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Главный тренер «Сарыарки» Петерис Скудра заключил новое соглашение с клубом

Главный тренер «Сарыарки» Петерис Скудра заключил новое соглашение с клубом
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Главный тренер казахстанской «Сарыарки» Петерис Скудра продлил контракт с клубом.

Как сообщает пресс-служба клуба, соглашение рассчитано сроком на один сезон.

Скудра работает с карагандинской командой с 17 января 2022 года, действие его предыдущего соглашения закончилось по окончании текущего сезона. Под руководством латвийского специалиста «орлы» выиграли серебро Континентального кубка и золото чемпионата Казахстана, в решающей серии переиграв «Арлан» со счётом 4-3.

Ранее 49-летний специалист работал в Континентальной хоккейной лиге в нижегородском «Торпедо» (2013-2018), челябинском «Тракторе» (2019) и рижском «Динамо» (2020-2021). Его лучшим достижением стал выход во второй раунд плей-офф в 2016 году вместе с «Торпедо».

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