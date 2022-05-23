Главный тренер «Сарыарки» Петерис Скудра заключил новое соглашение с клубом
Поделиться
Главный тренер казахстанской «Сарыарки» Петерис Скудра продлил контракт с клубом.
Как сообщает пресс-служба клуба, соглашение рассчитано сроком на один сезон.
Скудра работает с карагандинской командой с 17 января 2022 года, действие его предыдущего соглашения закончилось по окончании текущего сезона. Под руководством латвийского специалиста «орлы» выиграли серебро Континентального кубка и золото чемпионата Казахстана, в решающей серии переиграв «Арлан» со счётом 4-3.
Ранее 49-летний специалист работал в Континентальной хоккейной лиге в нижегородском «Торпедо» (2013-2018), челябинском «Тракторе» (2019) и рижском «Динамо» (2020-2021). Его лучшим достижением стал выход во второй раунд плей-офф в 2016 году вместе с «Торпедо».
Комментарии
- 23 мая 2022
-
19:22
-
19:03
-
18:48
-
18:32
-
18:26
-
17:54
-
17:31
-
16:50
-
16:40
-
15:31
-
15:11
-
14:22
-
14:20
-
14:07
-
13:53
-
13:30
-
12:15
-
11:40
-
11:30
-
11:18
-
10:30
-
10:15
-
10:00
-
09:43
-
09:20
-
09:11
-
08:58
-
08:40
-
08:37
-
07:47
-
05:54
-
04:53
-
04:46
-
04:37
-
04:26
Партнерский контент