Сборная Дании забросила две шайбы Канаде в первом периоде матча чемпионата мира — 2022
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В эти минуты в Хельсинки (Финляндия) на стадионе «Ледовый дворец» проходит матч группового этапа чемпионата мира 2022 года между сборными Канады и Дании. На 18-й минуте первого периода датчане выигрывают со счётом 2:0.
Первую шайбу в матче на 10-й минуте забросил защитник датчан Маркус Лауридсен, ему ассистировали Маттиас Асперуп и Мортен Поульсен. Удвоил преимущество подопечных Хайнца Элерса на 15-й минуте в меньшинстве нападающий Петер Регин с голевой передачи Фредерика Сторма.
Отметим, что в настоящий момент сборная Канады занимает третье место в турнирной таблице группы А, заработав 12 баллов после пяти проведённых встреч. Команда Дании располагается на четвёртой строчке, набрав девять баллов за пять игр.
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