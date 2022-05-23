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Венгрия и Словения заменят Италию и Великобританию в элитном дивизионе на ЧМ-2023

Венгрия и Словения заменят Италию и Великобританию в элитном дивизионе на ЧМ-2023
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Сегодня, 23 мая, в Хельсинки и Тампере (Финляндия) прошёл 11-й игровой день чемпионата мира по хоккею — 2022.

Стали известны команды, которые не сыграют в элитном дивизионе в следующем году. Сборная Италии уступила команде Казахстана в своём заключительном матче на турнире со счётом 2:5. Подопечные Грега Айрленда набрали один балл за семь встреч, заняв последнее, восьмое место в группе и покинув элитный дивизион.

Также в 2023 году в первом дивизионе сыграет сборная Великобритании, в решающем матче уступившая Австрии со счётом 3:5 и занявшая последнюю строчку в группе В, набрав одно очко за семь игр.

На следующем чемпионате мира — 2023 в элитном дивизионе вместо Италии и Великобритании сыграют сборные Венгрии и Словении, добившиеся повышения в классе из первого дивизиона.

Турнирная таблица ЧМ-2022
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