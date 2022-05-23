Н. Элерс — о победе над Канадой: это невероятно. Поэтому я люблю играть за Данию

Нападающий сборной Дании по хоккею Николай Элерс прокомментировал победу над командой Канады (3:2) в матче группового этапа чемпионата мира 2022 года.



«Это невероятно. Поэтому я люблю играть за Данию и всегда говорю да, когда меня приглашают. Это такая особенная команда. Мы стараемся, играем с топовыми командами и всегда имеем шанс на победу. Это потрясающе», — приводит слова Элерса пресс-служба ИИХФ.



Датчане в настоящий момент занимают третье место в турнирной таблице группы А, заработав 12 баллов после шести матчей. В заключительной встрече группового этапа Дания сыграет со Словакией. Матч состоится завтра, 24 мая, на стадионе «Ледовый дворец» в Хельсинки. Стартовое вбрасывание — в 16:20 по московскому времени.