Василевский признан первой звездой матча «Тампа» — «Флорида», Бобровский – третьей

После игры «Тампа Бэй Лайтнинг» и «Флориды Пантерз» (2:0) пресс-служба НХЛ назвала имена трёх лучших игроков матча. Два хоккеиста были выбраны из состава «Тампы», третий – из состава «Флориды».



Таким образом, третьей звездой встречи признан российский вратарь «Флориды» 33-летний Сергей Бобровский.



Второй звездой признан нападающий «Тампы» американец Патрик Марун.



Победителем стал вратарь хозяев 27-летний россиянин Андрей Василевский, который отразил все 49 бросков по своим воротам.

Напомним, в составе «Тампы» по ходу матча отличились Патрик Марун, поразивший ворота Сергея Бобровского на шестой минуте третьего периода, и Ондржей Палат, отправивший шайбу в пустые ворота на последней минуте. Примечательно, что ещё две шайбы «Лайтнинг» были отменены в результате видеопросмотров после тренерских запросов во второй двадцатиминутке.

Счёт в серии между командами стал 4-0 в пользу «Тампы», таким образом она вышла в финал Восточной конференции НХЛ.