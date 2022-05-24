Хоккеисты «Сент-Луиса» грубо толкнули в спину Назема Кадри, после чего были удалены
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Состоялся четвёртый матч 1/2 финала Западной конференции Национальной хоккейной лиги, в котором «Сент-Луис Блюз» принимал «Колорадо Эвеланш». Встреча прошла в Сент-Луисе (США) на стадионе «Энтерпрайз-центр» и закончилась победой гостей со счётом 5:3.
Хоккеисты «Сент-Луиса» играли грубо против нападающего «Колорадо» Назема Кадри, который нанёс травму голкиперу «блюзменов» Джордану Биннингтону в третьем матче серии. Российский форвард «Сент-Луиса» Павел Бучневич и нападающий Дэвид Перрон сильно толкнули в спину хоккеиста «Эвеланш», после чего были удалены. Видео можно посмотреть по ссылке.
Сразу после окончания штрафов игроков «Блюз» Кадри стал автором своей второй шайбы в матче. Всего на его счету три гола и голевой пас в прошедшей игре.
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