Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Хоккеисты «Сент-Луиса» грубо толкнули в спину Назема Кадри, после чего были удалены

Хоккеисты «Сент-Луиса» грубо толкнули в спину Назема Кадри, после чего были удалены
Комментарии

Состоялся четвёртый матч 1/2 финала Западной конференции Национальной хоккейной лиги, в котором «Сент-Луис Блюз» принимал «Колорадо Эвеланш». Встреча прошла в Сент-Луисе (США) на стадионе «Энтерпрайз-центр» и закончилась победой гостей со счётом 5:3.

Хоккеисты «Сент-Луиса» играли грубо против нападающего «Колорадо» Назема Кадри, который нанёс травму голкиперу «блюзменов» Джордану Биннингтону в третьем матче серии. Российский форвард «Сент-Луиса» Павел Бучневич и нападающий Дэвид Перрон сильно толкнули в спину хоккеиста «Эвеланш», после чего были удалены. Видео можно посмотреть по ссылке.

Сразу после окончания штрафов игроков «Блюз» Кадри стал автором своей второй шайбы в матче. Всего на его счету три гола и голевой пас в прошедшей игре.

«Клоунский поступок». Вратарь «Сент-Луиса» получил травму и швырнул в обидчика бутылкой «Клоунский поступок». Вратарь «Сент-Луиса» получил травму и швырнул в обидчика бутылкой
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022