«Клоунский поступок». Вратарь «Сент-Луиса» получил травму и швырнул в обидчика бутылкой

Третий матч серии «Колорадо» и «Сент-Луиса» начался, как настоящая война не на жизнь, а на смерть. На третьей минуте Иван Барбашёв так припечатал защитника Сэма Жирара в борт, что сломал тому грудину и отправил его в больницу. Боевые действия продолжились – на седьмой минуте травму получил вратарь «Сент-Луиса» Джордан Биннингтон.

Арттури Лехконен получил шайбу и нанёс бросок со входа в зону, с которым Биннингтон справился, но не зафиксировал снаряд. Назем Кадри мчался на добивание и вместе с защитником Калле Росеном врезался в голкипера.

Столкновение получилось очень жёстким – Биннингтон довольно быстро поднялся, но было заметно, что он чувствует себя не в своей тарелке. Отряхнувшись, он сразу же поехал на смену – на этом матч для него был завершён.

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Мнения о том, кто виноват в столкновении, разделились. В «Сент-Луисе» прекрасно помнят, как Кадри вырубил Джастина Фолка в голову в прошлом плей-офф, за что получил восемь матчей (а защитник выбыл до конца сезона), и считают, что и на этот раз виноват именно он. Репутация грязного игрока бежит впереди него – не счесть, сколько у него было дисквалификаций, особенно в плей-офф. «Посмотрите на его репутацию. Мне больше нечего сказать», — заявил главный тренер «Сент-Луиса» Крэйг Берюбе.

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Сам Биннингтон был настолько зол на Кадри, что швырнул в него бутылку, когда тот давал послематчевое интервью. В трансляции можно было услышать звук удара, позже журналисты подтвердили этот факт и даже опубликовали фотографию той самой бутылки.

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Кадри, которого трибуны встречали недовольным гулом весь матч, представил другую версию событий. «Шайба оставалась в игре, я пытался дотянуться до неё клюшкой. Думаю, защитник поехал наперерез и подтолкнул меня, что привело к столкновению. Если бы не он, я бы даже не дотронулся до Биннингтона. Надеюсь, с ним всё в порядке. Кажется, он только что бросил в меня бутылку. Но я особо ничего не мог поделать, просто бежал на шайбу.

С моей точки зрения, здесь ничего личного. Я просто стараюсь биться и победить. Если кто-то принимает это близко к сердцу, то это его проблемы. То, что происходит на льду, остаётся на льду. Я просто боец. Я хочу победить», — заявил он.

Такого же мнения придерживается и главный тренер «Колорадо» Джаред Беднар. «Либо это игра по правилам, либо нет. Защитник и Наз ехали на шайбу. Не повезло, но это была игра по правилам», — сказал он.

В Северной Америке большинство нейтральных журналистов на сей раз тоже заняли сторону Кадри и не поняли, зачем было швыряться бутылкой.

«Совершенно клоунский поступок Биннингтона. И совершенно в его духе. За это должна быть дисквалификация», — написал журналист Эндрю Шнитткер.

«Биннингтон – фейковый крутой парень. Худший», — согласился журналист Пит Блэкбёрн.

«Биннингтон всегда был жалким неудачником», — написал бостонский репортёр Джимми Мёрфи.

Итог для «Сент-Луиса» был неутешительным. Травма Биннингтона кардинально поменяла игру – «музыканты» вели 1:0, но пропустили через пару минут после смены вратаря на Вилле Хуссо, и в итоге проиграли со счётом 2:5. Теперь главный вопрос для них – насколько серьёзна травма Биннингтона.

Герой победного для «Сент-Луиса» сезона-2019 последние два года не показывал надёжной игры, в этом сезоне сыграл даже меньше Хуссо, а плей-офф вообще начинал в запасе. Но, выйдя с четвёртого матча первого раунда с «Миннесотой», стал показывать великолепный хоккей – выиграл четыре из пяти матчей, по коэффициенту надёжности (1,72) вышел в лидеры плей-офф, а по проценту отражённых бросков (94,9) уступает только Джейку Оттингеру. Биннингтона ещё обследуют, его статус пока неизвестен.