Команда из Латвии может войти во 2-ю лигу Финляндии, также страны подали заявку на ЧМ-2023

Латвийская и финская хоккейные федерации договорились о сотрудничестве, в результате которого в молодёжном чемпионате Финляндии по хоккею сыграют три латвийские команды, сообщает сайт федерации Латвии.



«Сотрудничество между LHF и FIHA – это отличное начало дружбы между нашими странами. Это возможность для новых игроков соревноваться на высоком уровне и набираться опыта. Для наших ребят это будет неотъемлемая часть жизненного опыта для дальнейшего развития хоккейного мастерства в будущем. Я очень доволен и благодарен за сотрудничество с FIHA», — заявил президент Латвийской федерации хоккея Айгарс Калвитис.



Отметим, что клубами, которые сыграют в молодёжном первенстве Финляндии до 15 лет, являются «Рига» и «Земгале», а в чемпионате U16 также примет участие команда «Рига».



Латвийская хоккейная федерация и Финская хоккейная ассоциация подали совместную заявку на проведение чемпионата мира по хоккею 2023 года, а также запустили программу сотрудничества для судей.



Также команда из Латвии, вероятно, сыграет во второй по силе лиге Финляндии — «Местис».