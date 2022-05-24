Швейцария — единственная команда, выигравшая все матчи на групповом этапе ЧМ
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Сборная Швейцарии одержала победу над командой Германии в матче группового этапа чемпионата мира 2022 года по хоккею в серии буллитов со счётом 4:3. Встреча прошла в Хельсинки (Финляндия) на стадионе «Ледовый дворец».
Подопечные Патрика Фишера стали единственной командой на групповом этапе, одержавшей семь побед в семи встречах. Ранее швейцарцы обыграли Италию (5:2), Данию (6:0), Казахстан (3:2), Словакию (5:3), Канаду (6:3) и Францию (5:2).
Сборная Швейцарии в 1/4 финала сыграет с командой США, занявшей четвёртое место в группе В. Встречи четвертьфинала состоятся в четверг, 26 мая. 28 мая победители четвертьфиналов сыграют в полуфиналах, а 29 мая состоятся матч за третье место и финал турнира.
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