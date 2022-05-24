А. Юдин — о Хайруллине в СКА: важно, что хоккеист уровня сборной остаётся в России

Заслуженный мастер спорта, тренер Александр Юдин поделился мнением о переходе Марата Хайруллина из «Нефтехимика» в СКА.
«Марат Хайруллин — один из самых интересных и прогрессирующих хоккеистов КХЛ последних лет. Очень важно, что этот игрок остаётся в России, а не переезжает в Северную Америку, хотя предложения у него, насколько мне известно, были. Уверен, что так будет лучше и для самого хоккеиста, и для сборной страны. Нужно поблагодарить руководство обоих клубов, это действительно полезная для нашего хоккея сделка. В «Нефтехимике» Хайруллин проявлял лидерские качества, набирал по 30-40 очков за сезон, а в системе СКА он получит все возможности для дальнейшего роста. Конечно, переезд в новый город, адаптация в новой команде — непростой процесс для любого, но в Петербурге доказали, что умеют развивать игроков, а опытный штаб и хороший коллектив помогут Хайруллину влиться в команду. Очень надеюсь, что его прогресс продолжится и он станет лидером и СКА, и сборной России», — сказал Юдин «Чемпионату».
- 24 мая 2022
-
20:21
-
20:10
-
19:50
-
19:31
-
19:07
-
18:43
-
18:43
-
18:34
-
18:21
-
17:40
-
17:05
-
16:55
-
16:35
-
16:24
-
15:48
-
15:45
-
15:34
-
15:10
-
15:06
-
15:01
-
14:45
-
14:37
-
14:32
-
14:16
-
13:55
-
13:51
-
13:37
-
13:24
-
12:50
-
12:26
-
12:00
-
11:51
-
11:30
-
11:15
-
11:00