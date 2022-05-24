А. Юдин — о Хайруллине в СКА: важно, что хоккеист уровня сборной остаётся в России

Заслуженный мастер спорта, тренер Александр Юдин поделился мнением о переходе Марата Хайруллина из «Нефтехимика» в СКА.

«Марат Хайруллин — один из самых интересных и прогрессирующих хоккеистов КХЛ последних лет. Очень важно, что этот игрок остаётся в России, а не переезжает в Северную Америку, хотя предложения у него, насколько мне известно, были. Уверен, что так будет лучше и для самого хоккеиста, и для сборной страны. Нужно поблагодарить руководство обоих клубов, это действительно полезная для нашего хоккея сделка. В «Нефтехимике» Хайруллин проявлял лидерские качества, набирал по 30-40 очков за сезон, а в системе СКА он получит все возможности для дальнейшего роста. Конечно, переезд в новый город, адаптация в новой команде — непростой процесс для любого, но в Петербурге доказали, что умеют развивать игроков, а опытный штаб и хороший коллектив помогут Хайруллину влиться в команду. Очень надеюсь, что его прогресс продолжится и он станет лидером и СКА, и сборной России», — сказал Юдин «Чемпионату».