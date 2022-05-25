Ньюджент-Хопкинс забил 3-й по скорости гол в истории «Эдмонтона» с начала матча плей-офф

В эти минуты в Эдмонтоне (Канада) на стадионе «Роджерс Плэйс» проходит четвёртый матч серии 1/2 плей-офф Западной конференции НХЛ, в котором «Эдмонтон Ойлерз» принимает «Калгари Флэймз».
На момент написания новости проходит второй период. Счёт в матче в пользу хозяев – 3:2.
Уже на 21-й секунде матча хозяева открыли счёт. Шведский голкипер гостей Якоб Марксрём допустил кошмарную ошибку, которой успешно воспользовался канадский нападающий Райан Ньюджент-Хопкинс.
Этот гол стал третьим по скорости в истории «Эдмонтона» с начала матча плей-офф НХЛ. Быстрее в матче Кубка Стэнли забивали только Коннор Макдэвид в 2020 году – ему понадобилось 19 секунд. А рекорд принадлежит Фернандо Пизани. В 2006 году он забил уже на 16-й секунде.
ВИДЕО гола можно посмотреть в телеграм-канале «Хоккей без зрителей».
Также за хозяев отличились Зак Хайман и Эвандер Кейн. У гостей забивали Элиас Линдхольм и Микаэль Баклунд.
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