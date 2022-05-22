«Эдмонтон» — «Калгари», 3-й матч. Коннор Макдэвид — результативная машина! Задоров дрогнет

Коннор оформил быстрее всех 20 очков в девяти играх за 30 лет. У «Флэймз» могут быть проблемы в Эдмонтоне.

23 мая состоится третий матч 1/4 плей-офф НХЛ «Эдмонтон Ойлерз» — «Калгари Флэймз». Начало встречи — в 3:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они не могут выделить явного фаворита. Поставить на победу «Ойлерз» в основное время можно с коэффициентом 2.49, успех «Флеймз» оценивается аналитиками в 2.31.

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Коэффициенты букмекеров на 3-й матч плей-офф НХЛ «Эдмонтон Ойлерз» — «Калгари Флэймз» 23 мая 2022 года

Букмекеры считают, что третий матч плей-офф НХЛ «Эдмонтон» — «Калгари» 23 мая будет результативным: тотал больше 5.5 гола идёт за 1.39, а тотал меньше 5.5 гола — за 2.76. Гол в первые 10 минут доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.53. На ничью в основное время предлагают поставить за 4.70.

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Пока на международной арене идёт групповой этап чемпионата мира, в Национальной хоккейной лиге гремит плей-офф. На 23 мая запланирован один-единственный матч между «Эдмонтон Ойлерз» и «Калгари Флэймз». Он пройдёт на льду «Роджерс Плэйс» в Эдмонтоне, первое вбрасывание состоится в 3:00 мск. Счёт в серии равный — 1-1.

Во втором матче «Калгари» снова принимал «Эдмонтон», но второй раз порадовать болельщиков не сумел. Проиграл со счётом 3:5, хотя к 23-й минуте матча вёл 3:1. Дальше своё слово сказали игроки «Ойлерз». Даже Никита Задоров не смог помешать главной звезде в стане соперника — Коннору Макдэвиду. У канадца гол и передача в активе.

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Суммарно же Коннор набрал 20 баллов в девяти играх плей-офф. Быстрее всех за последние 30 лет! А больше было только у Марка Лемье (22 балла в девяти играх) в 1992 году. Леон Драйзайтль и Данкан Кит оформили по голу и ассистентскому дублю. Неплохо поработали ребята. Победили и снова устроили голевой матч. Не как в первой игре, где было заброшено 15 шайб, но тоже мощно.

При этом у гостей в основном отметились первое и второе звено в матче, когда у «Калгари» все четыре звена смогли отличиться. Хотя в «Ойлерз» такое положение дел вполне логично. Теперь же серия переезжает в Эдмонтон, и всё начнётся заново. Выделить фаворита сложно в этой паре, особенно после перформанса в виде 9:6 от «Калгари» в первой игре.

В третьем матче будет интрига. Хозяева в Эдмонтоне имеют четыре победы в пяти последних очных играх. «Флэймз» должны исправить эту статистику, но получится ли? «Нефтяники» на выезде выполнили задачу-минимум и на эмоциональном подъёме, забыв про 6:9, вернулись домой. Шансы «огоньков» вернуться в победную колею снижаются.

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Любопытно, что в четырёх последних очных встречах соперники много забивали. Думается, тенденцию продолжат и теперь. Хотя стоит отметить, что команды играют весьма жёстко. Удалялись в последней игре часто, каждая сторона отсидела в боксе по 22 минуте. При этом реализовали лишь по голу в неравных составах. Но это не помешало забросить много шайб.

«Эдмонтон» уже в двух матчах забивает больше четырёх, держит планку. При этом в обоих случаях сперва был в роли догоняющего, однако сумел переломить игру лишь во втором матче. А на своём льду имеет преимущество. Конечно, гости тоже постараются сыграть на победу, у них задача стоит идентичная в этом плей-офф. Думается, будет не просто.

Мы бы в третьем матче ждали снова голы. Можно проверить ИТБ1 3 шайб за 1.72. Вполне неплохой коэффициент. Или рассмотреть вариант тотал больше 6.5 шайбы за 1.86. Кроме того, интересно выглядит ставка на итоговую победу «Эдмонтона» за 2.00. Всё-таки на своём льду «Ойлерз» имеют существенный перевес в очных встречах.

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«Эдмонтон» сумел переиграть оппонента во втором матче, хотя снова был в роли догоняющего. «Калгари» же неплохо провёл первый матч, но теперь может дрогнуть. Серия переезжает в Эдмонтон, где у хозяев есть преимущество. Плюс они в двух встречах забрасывают больше четырёх шайб, с результативностью проблем нет. А с психологической точки зрения выглядят предпочтительнее.

Ставка 1: итоговая победа «Эдмонтона» за 2.00.

Ставка 2: индивидуальный тотал «Эдмонтона» больше 3 шайб за 1.72.

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