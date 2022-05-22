Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Ставки Статьи

«Эдмонтон» — «Калгари», 23 мая 2022 года, прогноз и ставки на матч плей-офф НХЛ, во сколько начало, где смотреть онлайн

«Эдмонтон» — «Калгари», 3-й матч. Коннор Макдэвид — результативная машина! Задоров дрогнет
Данил Моисеев
«Эдмонтон» — «Калгари»: прогноз на 3-й матч 23.05
Комментарии
Коннор оформил быстрее всех 20 очков в девяти играх за 30 лет. У «Флэймз» могут быть проблемы в Эдмонтоне.

23 мая состоится третий матч 1/4 плей-офф НХЛ «Эдмонтон Ойлерз» — «Калгари Флэймз». Начало встречи — в 3:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они не могут выделить явного фаворита. Поставить на победу «Ойлерз» в основное время можно с коэффициентом 2.49, успех «Флеймз» оценивается аналитиками в 2.31.

Американские болельщики призвали аннулировать визу Овечкина.

Коэффициенты букмекеров на 3-й матч плей-офф НХЛ «Эдмонтон Ойлерз» — «Калгари Флэймз» 23 мая 2022 года

Букмекеры считают, что третий матч плей-офф НХЛ «Эдмонтон» — «Калгари» 23 мая будет результативным: тотал больше 5.5 гола идёт за 1.39, а тотал меньше 5.5 гола — за 2.76. Гол в первые 10 минут доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.53. На ничью в основное время предлагают поставить за 4.70.

«Эдмонтон» — «Калгари»: прогноз и анализ третьего матча 1/4 финала Кубка Стэнли (23.05.2022)

НХЛ - плей-офф. 1/2 финала - Запад. 3-й матч
23 мая 2022, понедельник. 03:00 МСК
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
Не начался
Калгари Флэймз
Калгари

Пока на международной арене идёт групповой этап чемпионата мира, в Национальной хоккейной лиге гремит плей-офф. На 23 мая запланирован один-единственный матч между «Эдмонтон Ойлерз» и «Калгари Флэймз». Он пройдёт на льду «Роджерс Плэйс» в Эдмонтоне, первое вбрасывание состоится в 3:00 мск. Счёт в серии равный — 1-1.

«Ливерпуль» или «Ман Сити», «Милан» или «Интер»? Сегодня всё решится. Что смотреть 22 мая «Ливерпуль» или «Ман Сити», «Милан» или «Интер»? Сегодня всё решится. Что смотреть 22 мая

Во втором матче «Калгари» снова принимал «Эдмонтон», но второй раз порадовать болельщиков не сумел. Проиграл со счётом 3:5, хотя к 23-й минуте матча вёл 3:1. Дальше своё слово сказали игроки «Ойлерз». Даже Никита Задоров не смог помешать главной звезде в стане соперника — Коннору Макдэвиду. У канадца гол и передача в активе.

Овечкин заявил о готовности выступать за сборную России.

Суммарно же Коннор набрал 20 баллов в девяти играх плей-офф. Быстрее всех за последние 30 лет! А больше было только у Марка Лемье (22 балла в девяти играх) в 1992 году. Леон Драйзайтль и Данкан Кит оформили по голу и ассистентскому дублю. Неплохо поработали ребята. Победили и снова устроили голевой матч. Не как в первой игре, где было заброшено 15 шайб, но тоже мощно.

При этом у гостей в основном отметились первое и второе звено в матче, когда у «Калгари» все четыре звена смогли отличиться. Хотя в «Ойлерз» такое положение дел вполне логично. Теперь же серия переезжает в Эдмонтон, и всё начнётся заново. Выделить фаворита сложно в этой паре, особенно после перформанса в виде 9:6 от «Калгари» в первой игре.

«Сассуоло» — «Милан». Мечта фанатов «россонери» исполнится! «Сассуоло» — «Милан». Мечта фанатов «россонери» исполнится!

В третьем матче будет интрига. Хозяева в Эдмонтоне имеют четыре победы в пяти последних очных играх. «Флэймз» должны исправить эту статистику, но получится ли? «Нефтяники» на выезде выполнили задачу-минимум и на эмоциональном подъёме, забыв про 6:9, вернулись домой. Шансы «огоньков» вернуться в победную колею снижаются.

Евгений Кузнецов: понятия не имею, что буду делать летом.

Любопытно, что в четырёх последних очных встречах соперники много забивали. Думается, тенденцию продолжат и теперь. Хотя стоит отметить, что команды играют весьма жёстко. Удалялись в последней игре часто, каждая сторона отсидела в боксе по 22 минуте. При этом реализовали лишь по голу в неравных составах. Но это не помешало забросить много шайб.

«Эдмонтон» уже в двух матчах забивает больше четырёх, держит планку. При этом в обоих случаях сперва был в роли догоняющего, однако сумел переломить игру лишь во втором матче. А на своём льду имеет преимущество. Конечно, гости тоже постараются сыграть на победу, у них задача стоит идентичная в этом плей-офф. Думается, будет не просто.

Мы бы в третьем матче ждали снова голы. Можно проверить ИТБ1 3 шайб за 1.72. Вполне неплохой коэффициент. Или рассмотреть вариант тотал больше 6.5 шайбы за 1.86. Кроме того, интересно выглядит ставка на итоговую победу «Эдмонтона» за 2.00. Всё-таки на своём льду «Ойлерз» имеют существенный перевес в очных встречах.

«Эдмонтон» — «Калгари»: прогноз и ставка на 3-й матч плей-офф НХЛ 23 мая 2022 года

«Эдмонтон» сумел переиграть оппонента во втором матче, хотя снова был в роли догоняющего. «Калгари» же неплохо провёл первый матч, но теперь может дрогнуть. Серия переезжает в Эдмонтон, где у хозяев есть преимущество. Плюс они в двух встречах забрасывают больше четырёх шайб, с результативностью проблем нет. А с психологической точки зрения выглядят предпочтительнее.

Ставка 1: итоговая победа «Эдмонтона» за 2.00.

Ставка 2: индивидуальный тотал «Эдмонтона» больше 3 шайб за 1.72.

Коннор Макдэвид забил в пятом матче плей-офф НХЛ подряд.

«За 10 лет родили одного Капризова». Плющев заявил о кризисе в российском хоккее.

Силовой приём Барбашёва отправил соперника в больницу.

Овечкин отшутился на вопрос о возвращении в КХЛ.

Комментарии
Новости. Ставки
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022